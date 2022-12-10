"Почта Деда Мороза" начнет работать в Нижнем Новгороде с 25 декабря Общество

Нижегородцы смогут отправить письмо для Деда Мороза, начиная с 25 декабря. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своей социальной сети.

Согласно информации, почтоматы для отправки обращений новогоднему волшебнику будут установлены в 10 торговых центрах в каждом районе города.

"В каждом можно будет бесплатно выбрать новогоднюю открытку и отправить в любую точку страны. На самих открытках будут изображены рисунки нижегородских ребят-победителей конкурса "Зимний Нижний". Тираж открыток около 100 тысяч", - рассказал Юрий Шалабаев.

Сотрудники почтоматов помогут заполнить адресные строки и правильно оформить почтовое отправление. Нижегородцы и гости города могут адресовать послание Деду Морозу или Снегурочке, а могут порадовать открытками родственников и друзей.

Стойки "Почты Деда Мороза" будут установлены :

Нижегородский район:

Фантастика (1 этаж - центральный атриум, рядом с новогодним базаром)

Небо (1 этаж - около стойки информации)

Канавинский район:

Республика (1 этаж - центральный атриум)

Седьмое небо (1 этаж - перед новогодней елкой)

Советский район: Жар-птица (1 этаж -справа у сцены)

Московский район: РИО (1 этаж - центральный атриум)

Ленинский район: Муравей (5 этаж - зона фудкорта)

Приокский район: Океанис (1 этаж - центральный атриум)

Автозаводский район: Автозаводец (2 этаж - слева от эскалатора)

Сормовский район: Золотая миля (1 этаж - напротив лифтов)

График работы почтоматов:

• Будние дни 26 - 30 декабря с 16.00 до 20.00;

• Выходные и праздничные дни (25 декабря, 2 - 8 января с 14.00 до 19.00;

• 31 декабря с 12.00 до 16.00;

• 1 января – выходной день