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Спорт

Победителей спортивной региональной Премии "Лучшие в спорте - 2022" наградили в Нижнем Новгороде

23 декабря 2022 15:41  [93] Спорт

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Победителей спортивной региональной Премии "Лучшие в спорте - 2022" наградили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал министр спорта региона Александр Кононов, в 2022 году нижегородские спортсмены неоднократно становились рекордсменами на всероссийских и международных соревнованиях.

"Это очень хороший повод для гордости за наших героев", - подчеркнул он.

Конкурс проводился в 2 этапа: онлайн-голосование определило трех кандидатов в каждой номинации, а на втором этапе конкурсная комиссия определила победителей.

Награждены были лучшие спортсмены в различных видах спорта, спортивные учреждения, лучший спортивный журналист и другие. Так, например, лучшим спортсменом в зимних видах спорта признан Сергей Трофимов, а лучшей спортсменкой в летних олимпийских видах спорта - Элизабет Абраамян.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Также в рамках церемонии награждения нижегородские муниципалитеты (Дальнее Константиново, Навашино, Пильна, Чкаловск, Бор, Гагино и Бутурлино) и несколько учреждений, подведомственных Минспорта, были вручены ключи от новых автобусов, с помощью которых дети смогут посещать соревнования на территории Нижегородской области и за ее пределами.

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Теги:
Конкурсы Премия
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