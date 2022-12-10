Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с наступающим Новым годом Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области стартовала традиционная акция "С Новым годом, ветеран!". Поздравления и подарки в преддверии праздника получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Подарки получат около 400 фронтовиков, которые в настоящее время проживают у нас в регионе.

Сегодня поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Макаров Евгений Иванович и Шишкин Николай Федорович, которые живут в Нижнем Новгороде. Они оба ведут активную работу по патриотическому воспитанию, встречаются с молодежью, выступают в школах и университетах.

"Это удивительные люди! Каждый из них прошел достойнейший жизненный путь, их неоднократно испытывала судьба, но, кажется, это только закалило их характер. Видели многое, но не унывают и не жалуются на жизнь. Николая Федоровича Шишкина в этом месяце поздравили со 101-летием. Евгения Ивановича Макарова, кажется, знают все нижегородские школьники. Они – пример для всех нас, настоящие защитники и герои нашей страны!", - сказал руководитель исполкома и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов, который побывал в гостях у ветеранов.

Ежегодно инициаторами и организаторами акции выступают региональное отделение "Единой России" и нижегородское отделение "Волонтеров Победы". Акция стартовала сегодня и до конца новогодних праздников депутаты и волонтеры посетят всех нижегородских ветеранов.

Также волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки устраивают небольшие постановки для ветеранов и поют с ними песни.

"У нас сегодня стартовала ежегодная акция "С Новым годом, ветеран!". С нами волонтеры, депутаты, артисты и просто неравнодушные люди, кто хочет устроить праздник нашим ветеранам. Мы приходим с подарками, но самое главное, дарим им эмоции – общаемся, вместе поем песни, танцуем. И лучшая награда для нас – улыбки на их лицах и горящие глаза. У нас сейчас за каждым ветераном закреплены и волонтеры, и депутаты. В течение всего года решаем разные социально-бытовые вопросы, постоянно навещаем, а перед праздниками еще и устраиваем вот такие представления", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина.

Напомним, "Единая Россия" проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры.

Справка. Николай Федорович Шишкин ушел на фронт 19-летним юношей, прошел всю войну. В военные годы ремонтировал и летал на бомбардировщиках Пе-2. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. Трудовой стаж Николая Федоровича – 54 года, из них более 20 лет он посвятил Северному флоту. При этом ветеран всегда уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, вел активную общественную деятельность. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", "За трудовое отличие", юбилейными медалями.

Евгений Иванович Макаров ушел на фронт в 17 лет, воевал радистом в пехотных частях. Участвовал в освобождении Смоленска и Ельни. Летом 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта принимал участие в операции "Багратион". В июне 1944 года при ведении боя получил ранение, несмотря на которое продолжал поддерживать радиосвязь с командованием, за что был награжден орденом Славы III степени. В дальнейшем принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши. Победу встретил в Берлине. До 1951 года служил в составе группы советских войск в Германии. После войны вернулся в Горький. До выхода на пенсию проработал на оборонном предприятии города. Награжден орденами "Красная Звезда", "Отечественной войны" II степени и а также многими медалями, в том числе медалью Жукова, "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией". Несмотря на почтенный возраст, ветеран принимает активное участие в общественной жизни, встречается с молодежью.