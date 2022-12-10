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Общество

IX конкурс профессионального мастерства "Инженер года" прошел на АПЗ

23 декабря 2022 15:58  [78] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

IX конкурс профессионального мастерства "Инженер года" имени А.П. Червякова среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников прошел на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, в 2022 году число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: впервые к основной группе участников добавлены дополнительные категории.

"В первую очередь мы дали возможность поучаствовать и проверить свои силы рабочим, которые имеют среднетехническое образование или обучаются на последних курсах вуза, – пояснил главный конструктор – заместитель технического директора Александр Сагин. – Также мы пригласили к участию руководителей отдела главного конструктора – начальников КБ и их заместителей без ограничений по возрасту. Заняв руководящую должность, конструктор не должен почивать на лаврах, а быть примером своим коллегам и вести за собой".

По традиции конкурсное задание состояло из двух частей – теоретической и практической.

"Задания к конкурсу "Инженер года" мы составляем в течение года, – рассказал начальник КБ-4 ОГК Алексей Селищев, один из разработчиков задач и вопросов для инженеров-электроников. – Стараемся, чтобы они были интересными, и участники не просто повторяли курс вузовских знаний, но могли творчески поразмыслить, при этом хорошо разбирались в схемотехнике, новой элементной базе". 

Подведение итогов и награждение состоялось 20 декабря в конференц-зале завода. Победители и призеры конкурса получили премии: за первое место 12000 рублей, за второе – 8500 рублей, за третье – 6000 рублей. А призеры в основных номинациях "инженер-конструктор" и "инженер-электроник" будут еще в течение 2023 года получать ежемесячную стипендию 5000, 4000 и 3500 рублей в зависимости от занятого места.

 Антон Ерин, инженер-электроник ОГК:
– Шестой раз участвую в конкурсе, помогаю готовиться молодым конкурсантам. В этот раз было много не только новых участников, но и новых призеров, рад работать в таком талантливом коллективе. Благодарен инициативной любознательной молодежи за задаваемые интересные вопросы в ходе подготовки к конкурсу, ведь при поиске ответов на них знания становятся еще более структурированными. Конкурс однозначно способствует повышению профессионального уровня. 
Сергей Кошкин, инженер-конструктор ОГК:
– Участвую второй раз и второй раз побеждаю, что очень приятно. После первого конкурса сдал на 3 категорию. Была мотивация подтвердить свой результат, доказать, что первая победа не случайна. И это удалось.

Победители и призеры конкурса "Инженер года-2022" 
Инженер-конструктор:
Кошкин Сергей Владимирович
Шилов Александр Александрович
Самсонов Игорь Сергеевич
Инженер-электроник:
Ерин Антон Михайлович
Пчельников Матвей Александрович
Усов Демьян Владимирович
Инженер-конструктор среди руководителей КБ:
Шнайдер Олег Владимирович
Макарычев Дмитрий Юрьевич
Инженер-электроник среди руководителей КБ:
1.Бухвалов Игорь Вячеславович
2.Клещев Алексей Николаевич
Инженер-электроник среди других категорий работников:
1.Власов Илья Вячеславович
2.Котриков Илья Евгеньевич

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Теги:
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