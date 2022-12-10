Фото:
ННГУ им. Лобачевского занял 36 место в рейтинге вузов России от Forbes. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского университета.
Согласно информации, в лонг-лист рейтинга вошли 635 вузов.
В 2022 ННГУ поднялся на 14 позиций по сравнению с рейтингом прошлого года. Так, усилились показатели вуза "Качество образования" и "Востребованность выпускников".
Вузы оценивались по следующим критериям:
- востребованность выпускников (по опросам 100 компаний, входящих в число лучших работодателей России по версии Forbes);
-качество нетворкинга (оценки общего уровня поступивших в вуз студентов и возможности сформировать полезные связи в процессе обучения, баллы ЕГЭ принятых на обучение студентов и доля призеров олимпиад);
- качество преподавания (уровень оплаты труда, доля преподавателей с учёной степенью, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных преподавателей, наличие программ двойного диплома);
- международная репутация (узнаваемость университетов в мировых академических и научных кругах);
- фактор Forbes (дополнительные баллы, если среди выпускников вуза оказывались участники рейтингов Forbes).
Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского вошел в топ 3% лучших вузов мира.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+