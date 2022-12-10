ННГУ им. Лобачевского занял 36 место в рейтинге вузов России от Forbes Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ННГУ им. Лобачевского занял 36 место в рейтинге вузов России от Forbes. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского университета.

Согласно информации, в лонг-лист рейтинга вошли 635 вузов.

В 2022 ННГУ поднялся на 14 позиций по сравнению с рейтингом прошлого года. Так, усилились показатели вуза "Качество образования" и "Востребованность выпускников".

Вузы оценивались по следующим критериям:

- востребованность выпускников (по опросам 100 компаний, входящих в число лучших работодателей России по версии Forbes);

-качество нетворкинга (оценки общего уровня поступивших в вуз студентов и возможности сформировать полезные связи в процессе обучения, баллы ЕГЭ принятых на обучение студентов и доля призеров олимпиад);

- качество преподавания (уровень оплаты труда, доля преподавателей с учёной степенью, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных преподавателей, наличие программ двойного диплома);

- международная репутация (узнаваемость университетов в мировых академических и научных кругах);

- фактор Forbes (дополнительные баллы, если среди выпускников вуза оказывались участники рейтингов Forbes).

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского вошел в топ 3% лучших вузов мира.