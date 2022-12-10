Пробки в 9 баллов зафиксированы в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря Общество

Фото: Яндекс.Пробки

На дорогах Нижнего Новгорода вечером пятницы 23 декабря образовались 9-балльные пробки. Такие данные приводит на 18:00 сервис "Яндекс.Пробки".

Согласно информации, заторы образовались на основных городских магистралях. Сейчас автомобили медленно едут по проспектам Гагарина, Ленина, Московскому шоссе. Больше пробки наблюдаются на улицах Коминтерна и Ярошенко.

В верхней части города движение затруднено в историческом центре. "Стоят" улицы Белинского, Горького, Звездинка, Малая Ямская. Кроме того, заторы возникли в районе площади Лядова, на Окском съезде, а также улицах Крупской и Тимирязева.

Ранее сообщалось, что пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде к вечеру 19 декабря.