Глеб Никитин принял участие в церемонии освящения колоколов для Вознесенской церкви на улице Ильинской Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин принял участие в церемонии освящения колоколов для Вознесенской церкви на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, у этого храма богатейшая история.

"В прошлом году он отметил своё 400-летие. Усилиями владыки Георгия, епархии и благотворителей храм возрождается. Сегодня сделан ещё один шаг.

Всего на звоннице будет установлено 12 колоколов. Общий вес - почти 5 тонн! В ближайшее время планируется Великое освящение храма", - написал глава региона.

Он также поблагодарил всех, кто вкладывает силы и средства в возрождение нижегородских святынь.

Ранее сообщалось что кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.