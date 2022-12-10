Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России" Общество

Нижний Новгород официально стал "Молодежной столицей России", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Губернатор тепло поздравил всех с этим знаменательным событием.

"Спасибо каждому за поддержку и ваши голоса за Нижний!", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что голосование по выбору Молодежной столицы России проходило на сайте Росмолодежи.