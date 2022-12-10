Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России"

Нижний Новгород официально стал "Молодежной столицей России", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Губернатор тепло поздравил всех с этим знаменательным событием.
"Спасибо каждому за поддержку и ваши голоса за Нижний!", - написал Глеб Никитин.
Напомним, что голосование по выбору Молодежной столицы России проходило на сайте Росмолодежи.
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