Страшная авария с тремя погибшими произошла на Мызинском мосту вечером 23 декабря Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная авария с участием четырёх автомобилей произошла накануне вечером в Нижнем Новгороде на Мызинском мосту. В ней пострадали 8 человек, включая одного ребёнка. Трое получили смертельные травмы.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 22:15. Согласно предварительной информации, предоставленной региональным ГУ МВД, виновником ДТП стал легковой автомобиль, двигавшийся со стороны Щербинок в сторону нижней части города. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с несколькими автомашинами - двумя легковыми и одной грузовой.

В результате автокатастрофы проезд по мосту был заблокирован.

На месте работали все экстренные службы, в том числе шесть машин МЧС и 24 спасателя, которые деблокировали пострадавших из искореженных автомобилей. Первые машины скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП уже через 9 минут.

Как рассказали в областном Минздраве, пострадавший ребёнок получил сотрясение головного мозга. Мальчика в состоянии средней степени тяжести доставили в нейрохирургическое отделение детской областной больницы Нижнего Новгорода.

Маму ребёнка и других пострадавших доставили в областную клиническую больницу им Н.А.Семашко.

Согласно информации, это три женщины в возрасте 30-33 лет. Две из них находятся в состоянии средней степени тяжести, третья - в тяжёлом состоянии: у неё сочетанная травма и перелом таза. Ещё один пострадавший мужчина был осмотрен врачами и отказался от госпитализации.

Трое из восьми пострадавших погибли на месте ещё до приезда скорой медицинской помощи.