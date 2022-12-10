Две нижегородские пенсионерки победили во Всероссийском конкурсе "Спасибо Интернету-2022" Общество

Ирина Архипкина Фото: соцсети Ирины Архипкиной

Две жительницы Нижегородской области стали победительницами Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету-2022". Всего на конкурс поступило свыше 5 тысяч заявок со всей страны, 105 из них - от нашего региона.

Конкурс был организован ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего возраста.

В конкурсе принимали участие пенсионеры и граждане 50+, которые либо самостоятельно обучились работе на компьютере и в сети Интернет, либо закончили специализированные курсы. Всего было заявлено пять номинаций, в двух из которых победили работы нижегородцев.

Победителем в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт" стала Елена Игоревна Невраева из села Казаково Вачского района. В своей работе она рассказала, как благодаря обращению через портал Госуслуг в её селе была отремонтирована дорога, многие годы находившаяся в плачевном состоянии.

В номинации "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель" победила Ирина Викторовна Архипкина из села Василёвка Починковского района. Пенсионерка поделилась, как благодаря интернету смогла превратить своё увлечение - плетение из бумажной лозы - из любимого хобби в прибыльный бизнес.

Как рассказали организаторы, средний возраст участников конкурса в этом году составил около 65 лет. Самой старшей участнице - Лидии Терентьевне Сокуровой из Сахалинской области в этом году исполнилось 100 лет; ещё 12-ти авторам конкурсных работ - более 90 лет. 61% участников окончил курсы компьютерной грамотности, 39% - обучались самостоятельно.

Больше всего работ поступило в номинации "Мои интернет-достижения" - 81%. На номинацию "Портал gosuslugi.ru: мой опыт" поступило 12% работ, "Моя общественная интернет-инициатива" - 3,1% работ,"Я интернет-звезда" - 2,6%, "Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель" - 1,3%.