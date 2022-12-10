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Общество

Оздоровительная акция пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 27 декабря

25 декабря 2022 09:14  [99] Общество

Оздоровительная акция "Здоровье – лучший новогодний подарок!" состоится 27 декабря с 10.00 до 16.00 в центре ЗОЖ "Планета здоровья" в
нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в Нижегородском областном центре медицинской профилактики.

Нижегородцы смогут прослушать лекцию о безопасном для здоровья проведении новогодних каникул и пройти медицинский скрининг. Специалисты Нижегородского областного центра медицинской профилактики, центров здоровья городской клинической больницы №39 Канавинского района и городской поликлиники №1 Приокского района измерят участникам акции сатурацию крови, артериальное давление, проведут исследования функции внешнего дыхания, работу сердца на кардиовизоре, рассчитают индекс массы тела, проведут консультации врача-терапевта и невролога.

"Счастья и обязательно здоровья! Эти новогодние пожелания никогда не перестают быть актуальными, ведь отличное самочувствие - залог приятной жизни, социальной активности и долголетия. Здоровье помогает нам не только сохранять бодрость духа, но и проводить больше времени с близкими, заниматься хобби, открывать новые горизонты и уверенно смотреть в будущее. Наша акция нацелена на повышение уровня грамотности населения в вопросах сохранения здоровья, а также информированности о безопасном для здоровья проведении новогодних каникул", - сказала главный врач Нижегородского областного центра медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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Теги:
Медицина и здоровье Парк Швейцария
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