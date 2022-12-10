Лучший салон свадебных платьев в Москве

Бытует мнение, что свадебное платье обязательно должно быть очень дорогим. Такова укоренившаяся в общественном сознании парадигма, ломать которую профессиональным дизайнерам придётся еще не одно десятилетие. Ломать ее нужно, поскольку отличное свадебное платье можно заполучить в собственность за вполне приемлемые деньги, ведь стандарты красоты в мире одежды давно изменились.

Роскошные модели в стиле барокко понемногу уходят в прошлое, и эталоном красоты в настоящем считаются неброские, но стильные и элегантные платья, радующие глаз не обилием украшений, а плавностью линий, уместностью декора. Приобрести такое платье можно за относительно небольшие деньги, например, в студии Odeta Wedding в Москве. На её сайте <https://odeta-studio.ru/ можно заказать доставку платья в любой регион России.

О бренде

Odeta Wedding – это авторский салон свадебных платьев. В структуру предприятия входят собственное ателье, магазин, склад, а также дизайнерское бюро, непрерывно разрабатывающее новые уникальные модели свадебных платьев. Продукция салона постоянно участвует в российских и международных конкурсах, нередко выигрывает почетные призы и награды.

Философия бренда

Основу философии бренда составляет индивидуальный подход. Действительно, здесь каждый может предоставить индивидуальный эскиз, который будет обработан дизайнерами и воплощён в жизнь. Для тех же, кто не готов ждать и переплачивать, есть более 1 тысячи готовых решений – нужно просто приехать, примерить и купить. Либо заказать доставку.

Все платья бренда разработаны в рамках самых актуальных мировых тенденций в мире моды, законодателем которые является итальянская культура одежды и дизайнерская школа.

Преимущества покупки платья в магазине Odeta

Покупать свадебное платье бренда легко и приятно по следующим причинам.

Примерить платье можно бесплатно. Есть три примерочных для комфортной примерки. Фотографироваться разрешается. Размер платьев – от 38 до 56. Мастера всегда готовы подогнать платье по фигуре. Это входит в стоимость покупки. Доставка по всей России. Шитье платьев по фото на профессиональном уровне по индивидуальным заказам. Постоянные акции, скидки для постоянных клиентов.

Контакты

Связаться с менеджерами компании Odeta Wedding можно по телефону +7(925)583-88-19. Телефон доступен в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram. Также у компании есть собственная группа в VK.

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