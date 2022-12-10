Студенты нижегородских техникумов собрали очередную партию гуманитарной помощи для российских военных Общество

Представители более 20 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Нижегородском отделении ОНФ.

В этот раз педагоги и студенты техникумов и колледжей, а также "Кванториум Бор" и "Кванториум Саров", изготовили 25 печек- буржуек, 155 толстовок, 45 балаклав, 20 аптечек, 12 походных печек, а также закупили продукты, медикаменты и теплые вещи.

Коллективы образовательных учреждений участвуют в добровольческой акции "Мы рядом" движения #МЫВМЕСТЕ. Собранные вещи передаются в нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты Народного фронта отвозят их в зону СВО в рамках проекта "Все для победы".

"Спасибо всем ребятам и преподавателям за неравнодушие и человечность. Вы подаете отличный пример для нас всех!", – сказал глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Алехин.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова поблагодарила активистов Народного фронта. "С большим риском, буквально под пулями и снарядами,коллеги из ОНФ доставляют груз на Донбасс. Побеждает тот, кто в трудный момент способен объединиться, стать единым целым. Мы – вместе!", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ОНФ отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО.