Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2022 10:20  [101] Студенты нижегородских техникумов собрали очередную партию гуманитарной помощи для российских военных
25 декабря 2022 09:14  [188] Оздоровительная акция пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 27 декабря
24 декабря 2022 17:47  [490] Фестиваль снежных скульптур и арт-объектов стартовал в Автозаводском парке
24 декабря 2022 17:02  [459] Офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
24 декабря 2022 16:15  [294] Дзержинские коммунальщики оштрафованы на 6 млн рублей за 2022 год
24 декабря 2022 12:48  [459] Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году
24 декабря 2022 11:00  [368] Две нижегородские пенсионерки победили во Всероссийском конкурсе "Спасибо Интернету-2022"
23 декабря 2022 19:02  [521] Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России"
23 декабря 2022 18:46  [470] Одаренным детям с ограничениями здоровья вручили 15 именных стипендий правительства Нижегородской области
23 декабря 2022 18:30  [477] Глеб Никитин принял участие в церемонии освящения колоколов для Вознесенской церкви на улице Ильинской
Общество

Студенты нижегородских техникумов собрали очередную партию гуманитарной помощи для российских военных

25 декабря 2022 10:20  [101] Общество

Представители более 20 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Нижегородском отделении ОНФ.

В этот раз педагоги и студенты техникумов и колледжей, а также "Кванториум Бор" и "Кванториум Саров", изготовили 25 печек- буржуек, 155 толстовок, 45 балаклав, 20 аптечек, 12 походных печек, а также закупили продукты, медикаменты и теплые вещи.

Коллективы образовательных учреждений участвуют в добровольческой акции "Мы рядом" движения #МЫВМЕСТЕ. Собранные вещи передаются в нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты Народного фронта отвозят их в зону СВО в рамках проекта "Все для победы".

"Спасибо всем ребятам и преподавателям за неравнодушие и человечность. Вы подаете отличный пример для нас всех!", – сказал глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Алехин.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова поблагодарила активистов Народного фронта. "С большим риском, буквально под пулями и снарядами,коллеги из ОНФ доставляют груз на Донбасс. Побеждает тот, кто в трудный момент способен объединиться, стать единым целым. Мы – вместе!", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ОНФ отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь ОНФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph