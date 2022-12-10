Праздничную подсветку зажгут на нижегородской телебашне в честь новогоднего фестиваля в "Заповедных кварталах" Культура и отдых

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр в честь новогоднего фестиваля "Праздник света и обыкновенных чудес в "Заповедных кварталах" 25 декабря включит на главной телебашне региона архитектурно-художественную подсветку. Праздничную иллюминацию можно будет увидеть с 19.30 до 24.00.

Телебашню украсит специальная видеооткрытка с анонсом мероприятия. Также на световом панно появятся разноцветные залпы салюта, узоры калейдоскопа и вспышки стробоскопа, а на медиаэкране пойдет бегущая строка с надписями: "Праздник света в "Заповедных кварталах", "Начало 25 декабря", "Чудеса рядом!" "Приходите!".

"Включать тематическую иллюминацию на яркие городские мероприятия стало для нас доброй традицией. А сегодня телебашня выполнит еще и функцию "светового навигатора" и "маяка", как ее часто называют. Ведь одна из площадок фестиваля – исторический Квартал церкви Трех Святителей, ставший благодаря бережному благоустройству и насыщенной событийной программе новым центром притяжения внимания для горожан и туристов, - находится в шаговой доступности от телебашни", - отметил и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов.

"Праздник света и обыкновенных чудес в "Заповедных кварталах" продлится до 8 января. Фестиваль пройдет на двух исторических территориях: в Квартале церкви Трех Святителей (улицы Новая – Короленко – Славянская) и в "Студеном квартале" (улицы Студеная – Звездинка -Алексеевская).Старинные дома украсит новогодняя иллюминация, также гостей ждут праздничные экскурсии, Рождественская ярмарка, мэппинг-шоу Dreamlaser и многое другое.

Ранее сообщалось, что специальная подсветка ко дню российского хоккея появится на нижегородской телебашне.