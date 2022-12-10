Дорожные службы Нижнего Новгорода проводят противогололедную обработку в связи с наступающим похолоданием Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В связи с прогнозируемым 25 декабря похолоданием в Нижнем Новгороде усилена работа дорожных и коммунальных служб по обработке противогололедными материалами основных автомагистралей и второстепенных дорог.

Предварительно в городе уже проведена посыпка проезжей части дорог и мест массового пребывания людей – центральных улиц, тротуаров и площадей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.

"В связи с прогнозами синоптиков о снижении температуры на улично-дорожной сети города увеличено количество комбинированных дорожных машин и другой специализированной техники по обработке проезжей части городских дорог и пешеходных тротуаров противогололедными материалами. Основные силы дорожных рабочих, работающей техники, дворников направлены на предупреждение зимней скользкости на дорогах, чтобы нижегородцы смогли беспрепятственно доехать на работу в понедельник", - подчеркнул Андрей Житников.

Как отметил Андрей Житников, в городе также продолжается уборка и вывоз снега с городских улиц.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев заявил, что уборка идет по всем фронтам – и на центральных дорогах, и во дворах. "Работы много. Задача обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по всем дорогам, подходам и подъездам к социальным учреждениям. По максимуму отработать во дворах и подходах к остановкам общественного транспорта. Особое внимание - к лестницам и подземным и надземным переходам. Домоуправляющим компаниям также не следует забывать об очистке снега с крыш и козырьков подъездов", - отметил мэр.