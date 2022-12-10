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Общество

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов ПФО - лидеров по эффективности сохранения лесов

25 декабря 2022 16:18  [109] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов ПФО - лидеров по эффективности сохранения лесов.

Итоги 2022 года по воспроизводству лесов были подведены на совещании департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, которое состоялось в Ульяновской области. Участие в мероприятии приняли представители министерств и департаментов лесного хозяйства всех субъектов ПФО.

"Все 14 субъектов завершили работы по восстановлению лесов. Показатели, по которым оценивались регионы, напрямую связаны с федеральным проектом "Сохранение лесов", входящим в национальный проект "Экология", - рассказал начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский.

Он отметил, что основным критерием, по которому можно судить об эффективности ведения лесного хозяйства в субъектах, является индикатор отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В соответствии с этим критерием в топ-5 регионов ПФО вошли Пермский край, Кировская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область и Удмуртская Республика.

Нижегородская область перевыполнила основной показатель проекта "Сохранение лесов", который формулируется как "отношение площади лесовосстановления к площади погибших лесных насаждений" на 106,7% (при плановом значении 87,8%).

"Ежегодно в Нижегородской области высаживается свыше 19 миллионов деревьев. В этом году новые леса высажены на общей площади 14,4 тыс. га. Важны не только посадки молодого леса, но и постоянная забота о нем. Ежегодно уход за лесными культурами проводится на площади около 40 тыс. га", - уточнил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес". В 2022 году в рамках акции было высажено более 2,4 млн саженцев ели и сосны на площади около 800 га. К акции присоединилось более 1 300 жителей региона.

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Теги:
Лесное хозяйство
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