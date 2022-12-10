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Бизнес

Нижегородский бизнес может воспользоваться цифровым профилем для доступа к мерам господдержки

25 декабря 2022 18:02  [88] Бизнес

Малый и средний бизнес Нижегородской области может воспользоваться цифровым профилем предпринимателя для ускоренного доступа к мерам государственной поддержки. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

Цифровой профиль будет содержать проактивный подбор региональных и федеральных программ и услуг. Аналогичный профиль до настоящего времени был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Министерством экономического развития, Федеральной налоговой службой, Корпорацией МСП и Банком России.

Благодаря реализации проекта, инициированного Корпорацией МСП, для предпринимателей значительно упростится процесс получения доступных на Цифровой платформе МСП.РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых. К примеру, это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять примерно 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.

Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.

Запуск цифрового профиля даст возможность Цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки. Первый эффект от его работы пользователи смогут почувствовать уже в ближайшие месяцы.

"Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ. Это является частью системной работы Правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В цифровом профиле уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из "Госуслуг".

"Цифровой профиль юрлица - это, по сути, единое окно для бизнеса, где хранятся необходимые сведения о компании, и их можно использовать для получения мер поддержки. Цифровой профиль снимает нагрузку с самих предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В конечном счете, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит еще быстрее и более эффективно", - пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Для того чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.

"Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству - в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Все это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Справка

Цифровая платформа МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Теги:
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