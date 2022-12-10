Как выбрать средства по уходу за кожей в магазине косметики

Шелковисто-гладкая текстура, живое сияние и насыщенный, ровный цвет - отличительные признаки красивой кожи. Если вы стремитесь к этому, вам необходимо разработать надежный уход за кожей, который включает в себя выбор правильных средств. Хотя поначалу это и пугает, но с небольшим запасом знаний вы сможете ориентироваться в мире ухода как профессионал.

Рекомендации специалистов по выбору косметики для ухода за кожей лица

Выбор средств по уходу за кожей - от модных кремов и сывороток до масок и мазей - может показаться непосильной задачей, особенно если вы не знаете, что ищете и с чего начать. Ваша дерма уникальна, как отпечаток пальца, и ухаживать за ней — значит научиться создавать свою собственную рутину с помощью правильных средств, которые будут соответствовать вашим целям. Перед тем как купить косметику в магазине необходимо внимательно ознакомиться с нашими советами по правильному выбору товаров, чтобы покупки доставляли только удовольствие и радость от использования.

Узнайте свой тип кожи

Знакомство с типом эпидермиса — это лучшее, с чего следует начать, когда вы собираетесь составить программу ухода. Определите свой тип кожи - жирная, сухая, чувствительная или комбинированная. Цель состоит в том, чтобы добавить в свой уход средства, предназначенные для вашего конкретного типа дермы. Допустим, у вас сухая кожа, а вы выбираете средство, предназначенное для жирной кожи. Вы ухудшите состояние и без того сухой кожи. Невозможно выбрать правильные средства, не зная, с каким типом эпидермиса вы работаете, поэтому сначала сделайте домашнее задание.

Определите свои потребности

Потратьте время на то, чтобы подумать о потребностях вашей кожи. Возможно, у вас есть мелкие морщинки, которые вы хотите уменьшить. Возможно, у вас постоянные прыщи, которые не поддаются вашей обычной процедуре, или крупные поры, которые вы хотите уменьшить. Выбранные вами средства должны эффективно решать те проблемы, которые вас больше всего беспокоят.

Запомните основные этапы ухода за лицом

Независимо от того, какой у вас тип дермы, четыре заповеди по уходу за кожей составляют основу любого хорошего режима. Следуйте этим заповедям:

Очищение

Независимо от того, какой у вас тип, вы должны выбрать базовое очищающее средство, которое не будет лишать вашу дерму заветной влаги. Вы можете не задумываться об этом, но ваша дерма накапливает грязь, бактерии и другие загрязняющие вещества в течение дня. Хорошее очищающее средство удаляет скопившийся жир, отмершие клетки и другие загрязнения и придает лицу ощущение свежести.

Увлажнение

Хорошо увлажненный эпидермис не только выглядит более пухлым, живым и здоровым, но и более устойчив к таким проблемам, как морщины. Именно поэтому качественный увлажняющий крем должен быть частью каждого режима ухода. Верхние слои дермы нуждаются в постоянном поступлении воды. Когда вы ищете увлажняющие средства, обратите внимание на такие ключевые ингредиенты, как гиалуроновая кислота, которая притягивает влагу к коже и удерживает ее там.

Защита

От солнечных лучей до экстремальной влажности - природа может нанести вред вашей коже. Погода может не только сделать вашу кожу тусклой и безжизненной, но и вызвать раздражение чувствительной дермы и повреждения, ускоряющие старение. Ни один косметический уход не может быть полным без средств, защищающих от ежедневных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Такие безотказные ингредиенты, как антиоксиданты и незаменимые жирные кислоты, помогут вашему эпидермису оставаться сияющим изо дня в день. Обязательно используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия SPF 30 или выше.

Лечение/специальный уход

Ежедневный косметический уход для решения наиболее актуальных проблем просто необходим. Независимо от того, хотите ли вы омолодить лицо или улучшить его тон, инвестиции в ежедневное здоровье — это хорошо потраченные деньги. Ингредиенты, на которые следует обратить внимание, зависят от основных проблемных зон вашей кожи. Например, если вас беспокоят морщины, в каталоге онлайн магазина косметики выбирайте средства, содержащие такие "звезды" антивозрастного ухода, как альфа-гидроксикислоты. Эти соединения разглаживают мелкие морщины и помогают вернуть лицу молодость и привлекательность без посещения салона красоты.

Обратитесь к дерматологу

Кто, как не медицинский эксперт, специализирующийся на всем, что связано с кожей, поможет вам выбрать правильные средства по уходу за ней. Если вы всерьез хотите иметь здоровую дерму, первым делом обратитесь к квалифицированному дерматологу. Врачи не только понимают состояние вашего эпидермиса, но и обладают обширными знаниями о продукции и могут дать рекомендации, чтобы вы начали правильно.

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