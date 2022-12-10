Заработок на инвестициях: в чем особенности

Все чаще среди видов заработка начала возникать тема пассивного дохода. Если взять среднестатистического гражданина, который ходит на работу и получает за это деньги, то он имеет активный доход. Другими словами, для того, чтобы получить деньги, человеку приходится выполнять ряд функций и обязанностей. В отличие от активного дохода пассивный заработок состоит в том, что человек регулярно получает деньги, не выполняя какие-либо регулярные функциональные обязанности. Средства поступают на счет от оборота вкладов, или инвестиций.

Итак, мы разобрались, что деньги можно заставить работать на себя. Осталось определиться с тем, какие варианты заработка существуют. Наиболее популярными сейчас стали инвестиции через интернет, преимущество которых заключается в том, что особого крупного стартового капитала не требуется. Однако не стоит забывать, что в интернете тоже хорошо работают разные мошеннические схемы и финансовые пирамиды. Перед тем как начать работать над поиском надежного варианта пассивного дохода, необходимо изучить информацию о проектах, которые реально помогут найти выгодные инвестиции без риска в интернете, к примеру просмотрите топ проектов на сайте invest1.pro. У вас будут все шансы получить приличные деньги.

Однако прежде стоит рассмотреть преимущества и недостатки заработка на инвестициях. Среди основных преимуществ можно отметить такие моменты:

Отсутствие привязанности к месту работы, свободный график. Инвестор сам выбирает локацию своей работы и время.

Возможность внушительного заработка. Доход от инвестиций будет значительно выше, чем, например, доход от ставок по депозитам.

Зачастую инвестор может оставаться инкогнито, поскольку для получения своего статуса нет надобности в юридической регистрации.

Широкая сфера деятельности. Работать с инвестициями можно в любой близкой для себя области: от торговли криптовалютой до покупки драгоценных металлов.

Для первых инвестиций не требуется высокий стартовый капитал, достаточно иметь от 1000 рублей.

Как и в любом виде заработка, в инвестициях есть и свои недостатки. Тем не менее их не так уж и много:

Риск потерять капитал. Не всегда получается с первого раза выйти на доход, иногда необходимо время для проб и ошибок.

Анонимность инвестора может стать главной причиной потери капитала, поскольку при таком статусе у него не будет полной информации о том или ином проекте. Поэтому есть риск попасть на мошенников.

Инвестиции работают, когда есть время, терпение и желание вникнуть в сам процесс. Однако не все могут разобраться в подобных схемах, а желание получать пассивный доход есть. В таких случаях стоит воспользоваться одним из способов заработка под названием "доверительное управление". Его суть состоит в том, что денежными средствами распоряжается профессиональный управляющий. В его задачу входит работа с активами с целью их приумножения. Доверительное управление считается наиболее безопасным способом в работе с инвестициями, чем при самостоятельном вложении средств посредством брокера.

При работе с инвестициями очень важно разработать свою стратегию. Какой бы она ни была, стратегия основывается на трех пунктах: размер активов, выбор периода инвестирования и определение возможных рисков по убыткам. Выбирая платформу для своих инвестиций, всегда нужно крайне тщательно подходить к ее изучению. В этом случае хорошо сработают рекомендации по проверенным сайтам. Еще важно помнить, что рынок инвестиций является достаточно нестабильным, нужно заранее просчитывать суммы, которые инвестор будет готов потерять в случае самого неблагоприятного сценария событий.

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