Крупную партию наркотиков изъяли в Нижнем Новгороде у молодого мужчины Происшествия

Крупную партию наркотиков изъяли в Нижнем Новгороде у молодого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Фибролитовой в Канавинском районе. Там сотрудники полиции задержали 25-летнего нижегородца по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Во время личного досмотра у подозреваемого нашли 52 свертка с подозрительным веществом. Еще 59 таких же свертков нашли у него в квартире.

Проведенная позднее экспертиза показала, что вещество является наркотиком - ЛСД. Общий вес изъятого составил более 10 грамм.

На нижегородца завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что до 20 лет лишения свободы грозит двоим молодым нижегородцам за сбыт синтетического наркотика.