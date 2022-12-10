Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
26 декабря 2022 10:24  [15] "Росгосстрах" запустил акцию "Вместе теплее", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья
26 декабря 2022 10:06  [39] МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс "Лахта Центр"
25 декабря 2022 18:02  [343] Нижегородский бизнес может воспользоваться цифровым профилем для доступа к мерам господдержки
24 декабря 2022 15:34  [462] Павел Солодкий: "Предприниматели из районов области должны быть уверены, что у них есть защитники бизнеса на местах"
23 декабря 2022 16:28  [353] Объем кредитов под 0%, предоставленных банком "Открытие" начинающим предпринимателям, превысил 141 млн рублей
23 декабря 2022 15:54  [283] Эн+ вошёл в число лидеров индексов РСПП по устойчивому развитию
23 декабря 2022 14:12  [250] ВТБ: состоятельные клиенты стали на треть чаще обращаться за налоговой экспертизой
23 декабря 2022 13:05  [253] ВТБ запустил мобильное приложение по инкассации для крупного бизнеса
23 декабря 2022 12:37  [341] Производство полимеров для российской авиастроительной отрасли открылось в Дзержинске
23 декабря 2022 11:55  [258] ВТБ начнет выпуск пластиковых карт "Мир" в Казахстане
Бизнес

МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс "Лахта Центр"

26 декабря 2022 10:06  [39] Бизнес

МегаФон обеспечил резидентов и посетителей самого высокого в Европе и самого северного в мире небоскреба "Лахта Центр" качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса.

"Лахта Центр" построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

"С учетом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений "Лахта Центра". Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи", - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph