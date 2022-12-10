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Бизнес

"Росгосстрах" запустил акцию "Вместе теплее", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

26 декабря 2022 10:24  [2] Бизнес

С 16 декабря "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Вместе теплее", по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".

Согласно условиям договора, заключенного по акции "Вместе теплее", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности. При этом минимальная страховая сумма по гражданской ответственности по квартирам в Москве и Подмосковье устанавливается в размере 500 тыс. рублей, а для остальных регионов — 300 тыс. рублей.

"По подсчетам специалистов "Росгосстраха", порядка 90% страховых случаев с жильем в многоэтажных домах происходит из-за заливов, при этом нередко вода протекает на насколько этажей вниз. Поэтому, разрабатывая акцию "Вместе теплее", мы отдельно остановились на такой опции, как страхование гражданской ответственности нашего клиента, определив минимальную страховую сумму по этому риску: ведь не секрет, что цены растут как на ремонт, так и на имущество. Исходя из нашего опыта урегулирования таких убытков, мы должны быть уверены, что страхового покрытия по полису будет достаточно, чтобы страховая компания могла возместить ущерб, который получили соседи по вине нашего клиента, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — "Росгосстрах" не только постоянно совершенствует страховые программы по имущественным рискам, но и проводит привлекательные в финансовом плане маркетинговые акции, позволяющие потенциальным клиентам компании по достоинству и с большей выгодой для себя оценить наши предложения в этом сегменте".

Акция "Вместе теплее" действует до 15 марта 2023 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный). 

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Теги:
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