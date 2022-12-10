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Политика

Алексей Кожухов: "Людей прежде всего волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства"

26 декабря 2022 10:42  [35] Политика

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Алексей Кожухов рассказал о работе на избирательном округе №31 в уходящем 2022 году и о планах на следующий год.

"Без сомнений, для меня важным событием в 2022 году стало избрание депутатом городской Думы. Важно, что жители увидели во мне человека, который сможет работать на благо нашего Советского района. Такая поддержка придает силы и уверенность в себе!

За три месяца моей работы совместно с жителями мы добились проведения ремонта дороги на улице Малиновского и установки детского городка на улице Шишкова около дома №7 корп. 1. Прошла колоссальная работа по спилу аварийных деревьев в районе. Положили задел на будущий год: запланировали реконструкцию хоккейной коробки на территории школы №49 и воркаут-площадки на улице Малиновского около дома №4.

В ежедневном режиме общаюсь с жителями и с уверенностью могу сказать, что людей прежде всего волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Мы совместно с избирателями стараемся решить возникающие вопросы с районной домоуправляющей компанией. Уже подготовлены методические рекомендации для организации и работы советов многоквартирных домов, а с нового года начнется обучение активных жителей, проведение общих собраний.

Кроме того, одним из приоритетных направлений станет работа по благоустройству дворовых и общественных территорий".

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Теги:
Городская дума ЖКХ
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