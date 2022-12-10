Руслан Станчев: "Темпы развития Нижнего Новгорода нарастают, и работы предстоит много" Политика

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев подвел итоги работы в 2022 году и обозначил основные задачи на следующий год.

"Как и в предыдущие годы, ключевым для меня является взаимодействие с жителями моего округа - микрорайоны Гордеевский, Ярмарка и первая Мещера. Это практически ежедневные контакты. Конечно, большинство проблем вращается вокруг жилищно-коммунального хозяйства – в основном, это бытовые вопросы, но они напрямую влияют на качество жизни людей, поэтому различия между "маленькими" и "большими" задачами я не делаю. Важно, что получается их решать.

Требует внимания и так называемая "мусорная реформа" - не все механизмы отработаны, приходится держать ситуацию с уборкой мусора на контроле. В 2022 году в числе приоритетов была работа с вынужденными переселенцами: иногда информационная помощь, иногда поддержка ресурсами, общение с семьями. Также в этом году произошли качественные изменения на моем округе. Во-первых, построено сразу два детских сада – на улице Зимина и улице Есенина. Во-вторых, на месте пустыря появилось еще одно общественное пространство – сквер на улице Зимина.

Для меня главные итоги любого года – это благодарность избирателей. В следующем году буду трудиться с еще большей энергией, и надеюсь, что моя работа получит высокую оценку людей.

В городской Думе предстоит напряженная работа в комиссиях по городскому хозяйству и развитию города, строительству и архитектуре. В фокусе внимания – реализация давно назревшей транспортной реформы, строительство школ и детсадов, концессионные договоры по освещению улиц, депутатский контроль за качеством исполнения программы по формированию комфортной городской среды и проекта "Вам решать".

Очевидно, что темпы развития Нижнего Новгорода только нарастают, поэтому и работы предстоит тоже много".