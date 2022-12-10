Архимандрит Георгий ровно 20 лет назад стал епископом Нижегородским и Арзамасским

26 декабря 2002 года насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Георгий (Данилов) был избран епископом Нижегородским и Арзамасским. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
1 февраля 2003 года в домовом храме во имя Всех Святых Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с сонмом архиереев совершили чин наречения Георгия во епископа Нижегородского и Арзамасского.
2 февраля 2003 года в храме Христа Спасителя Алексий II возглавил хиротонию архимандрита Георгия во епископа Нижегородского и Арзамасского. 24 февраля 2006 года епископ Георгий был возведен в сан архиепископа.
18 марта 2012 года в связи с образованием Нижегородской митрополии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия в сан митрополита. В июне 2022 года митрополиту Георгию было присвоено звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода".
Ранее первый за 150 лет вновь построенный храм освятили в Арзамасе.
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