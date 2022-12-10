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Продвижение сайтов в Москве

26 декабря 2022 11:56  [1]

Многих людей, которые ведут бизнес в интернете, интересует продвижение интернет магазина в Москве. Это позволит привлечь большее количество потенциальных покупателей, что приведет к увеличению прибыли. Цена раскрутки зависит от ряда факторов:

  • Объём нужных правок сайта;
  • Сложность создания сайта;
  • Разнообразие продукции интернет-магазина;
  • Число регионов для раскрутки;
  • Конкуренция в отрасли и многие другие.

Именно поэтому, доверять раскрутку нужно профессионалам из компании "SKOBEEV & Partners". Фирма является лучшей в своем деле и предлагает качественные услуги по оптимальной цене.

Широкий спектр услуг по раскрутке сайтов

Если интересует продвижение сайта по позициям цены можно узнать у менеджеров по телефону или же на сайте в прайс-листе. Сотрудники предоставляют широкий спектр услуг по доступным ценам. Мастера подготавливают план будущего проекта. В нем определяются цели бизнеса, приоритетные направления развития, потенциал продаж. Далее, проводится сео аудит исследуемого магазина с анализом конкурентов, выявлением оптимальных стратегий раскрутки, отличающиеся наибольшей эффективностью в конкретной сфере. Специалисты спланируют ход работ, разрабатывают стратегию развития на год, пошаговый план на ближайшее будущее.

Следующим этапом является создание ядра запросов. Специалисты подготовят наибольшее ядро запросов, по которым обращаются потенциальные клиенты, что позволит увеличить их число. Среди запросов выбираются наиболее важные, отсеиваются те, которые не принесут значительных продаж. Клиент может отслеживать эффективность работы сотрудников сервиса в специальных программах.

Важным этапом является создание правильной структуры сайта. Она основывается на результатах анализа поисковых запросов, удобстве пользователя. В большинстве ситуаций, главный запрос уходит на карточки товаров или же актуальные разделы сайта с определенной продукцией. Сотрудники сервиса сделают все, чтобы вывести на уровень конкурентов в кратчайшие сроки.

Воспользоваться услугами профессиональной раскрутки

Главной задачей любого продвижения в интернете является получение прибыли. При помощи специалистов компании сайт будет иметь такие достоинства:

  • Конкурентные цены;
  • Доверие со стороны покупателей за счет наличия информации о товаре, его фотографий, отзывов;
  • Конкурентный ассортимент продукции за счет наличия товаров разных брендов;
  • Простой и понятный сайт за счет приятного интерфейса, адекватной навигации;
  • Простота оформления заявки и возможность оплаты разными способами;
  • Выгодные условия продажи товаров, их доставки;
  • Бонусы для постоянных клиентов.

Интересует seo оптимизация сайта цена которой доступна всем, тогда переходите на сайт и заказывайте услуги профессионалов.

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