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Экономика

В группе компаний "ТНС энерго" подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди дочерних обществ

26 декабря 2022 13:45  [73] Экономика
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

В холдинге "ТНС энерго" прошел первый конкурс профессионального мастерства "Энергия профессионалов", в котором приняли участие 10 дочерних обществ компании – а это более 8 тысяч сотрудников. Оценивали клиентские офисы и работу сотрудников самые строгие судьи – клиенты компании.

Профессиональный конкурс проводился в 4 номинациях:
"Клиент всегда прав"
"Как дома"
"Голос народа"
"Цифровая трансформация"

Компания "ТНС энерго НН" заняла второе место в номинации "Цифровая трансформация". В данной номинации оценивался уровень востребованности онлайн-сервисов среди потребителей.

- Мы уже не первый год работаем над развитием и популяризацией онлайн сервисов для клиентов и многого добились в этом направлении, - отметила Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

На сегодняшний день сайт "ТНС энерго НН" - это цифровой офис, где каждый клиент может дистанционно решить практически все вопросы, связанные с энергоснабжением. Ежемесячно более 800 000 жителей Нижнего Новгорода и области используют онлайн сервисы на официальном сайте nn.tns-e.ru, более 320 000 потребителей перешли на безбумажный формат выставления счетов, подключив электронную квитанцию, и порядка 40 000 нижегородцев являются пользователями мобильного приложения "ТНС энерго".

В номинации "Как дома" потребители оценивали внешний вид и удобство Центров обслуживания клиентов. Ардатовский участок "ТНС энерго НН" оказался на почетном третьем месте по итогам народного голосования.

- С одной стороны "ТНС энерго НН" активно развивает различные способы дистанционного обслуживания клиентов и онлайн-сервисы, с другой – среди наших клиентов немало людей, которым привычнее прийти в офис, чтобы лично задать вопросы специалисту компании. Поэтому пока форма очного обращения остается востребованной, мы будем уделять повышенное внимание комфортности наших офисов и качеству клиентского обслуживания, - отметила Галина Шулимова.

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Теги:
ТНС Энерго
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