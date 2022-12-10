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Экономика

Общий объем инвестиций по шести приоритетным проектам в Нижегородской области в 2022 году составил более 40 млрд рублей

26 декабря 2022 14:22  [92] Экономика

Общий объем инвестиций по шести приоритетным инвестпроектам в Нижегородской области в 2022 году составил 41 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, планируется создание еще дополнительно 1200 рабочих мест.

Получение инвестпроектом статуса "приоритетный" уже на протяжении 18 лет демонстрирует свою эффективность для развития экономики региона. Глеб Никитин отметил, что такая мера поддержки дает возможность "заякорить" в регионе крупный бизнес а также направлять полученные средства господдержки на развитие производства.

"Сегодня в области действуют 44 инвестиционных соглашения, объем инвестиций по ним – свыше 395 млрд рублей, будет создано и сохранено порядка 19 тысяч рабочих мест", - отметил Глеб Никитин.

Если проект реализуется на территории Нижегородской области и сумма инвестиций составляет более 100 млн рублей, инвестор может обратиться за присвоением такого статуса. Главные требования к заявкам – наличие экономического, социального и бюджетного эффектов от реализации.

Таким проектам предоставляются льготы по налогу на прибыль и по налогу на имущество вплоть до освобождения от уплаты налога в региональный бюджет, субсидии на создание инженерной инфраструктуры (для реализации проектов в сфере сельского хозяйства), субсидии на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам.

Ранее сообщалось, что дзержинское предприятие по выпуску поверхностно-активных веществ модернизировало производство за 1 млрд рублей.

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Теги:
Глеб Никитин Инвестиции Производство
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