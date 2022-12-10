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Бизнес

ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

26 декабря 2022 14:36  [42] Бизнес
Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

Накануне Нового года ВТБ стал помощником Деда Мороза: банк помогает волшебнику исполнить желания детей из разных городов России. Минувшей осенью они проходили лечение в больницах-партнерах общебанковской программы ВТБ "Здоровая страна".

"Повышать уровень здравоохранения в России – это одна из основных целей благотворительной программы банка "Здоровая страна". На протяжении многих лет мы сотрудничаем с больницами и поликлиниками по всей стране, куда поставляем самое необходимое для региона медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы. А чтобы помочь маленьким пациентам и их родителям стать немного счастливее, пока они проходят лечение, банк организует в медучреждениях детские праздники. В этом году у нас родилась идея продлить радость от ожидания чуда: чтобы Дед Мороз пришел к детям домой и исполнил их самые заветные желания", – пояснила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Маленькие пациенты ряда больниц Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Курска, Махачкалы, Старого Оскола и Сыктывкара отправляли письма Деду Морозу с помощью волшебной курьерской почты ВТБ. Своими новогодними желаниями поделились с ним около трех тысяч детей.

Банк ВТБ при участии благотворительного фонда "ВТБ-Страна" обработал письма и подготовил подарки: от самых разных игрушек до возможности поплавать с дельфином. Дети получат свой персональный подарок от Деда Мороза и ВТБ в течение декабря-января.

"В наш Центр поступают дети со всех уголков страны, и задача номер один — окружить их добром, заботой и теплом, которые так необходимы для выздоровления. Дети любого возраста верят в чудо, особенно в новогоднее время, именно поэтому эта акция так важна для них. Такие чудеса способствуют реабилитации пациентов, да и просто делают мир вокруг чуточку лучше. Ящик Деда Мороза и ВТБ стоял у нас с 3 октября, и мы очень рады, что пожелания, которые оставили ребята, начали сбываться", – сказала Елена Голухова, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России.

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Теги:
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