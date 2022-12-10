ОМК отмечена премией "Управление изменениями. Визионеры" Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) победила в первой российской профессиональной премии в области оценки устойчивого воздействия "Визионеры". В номинации "Общество. Бизнес" лучшей признана программа ОМК по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело".

Развитие социального предпринимательства – это направление социальных инвестиций ОМК, которому семь лет. Компания реализует программу в трех моногородах, где расположены ее предприятия – Чусовом (Пермский край), Выксе (Нижегородская область) и Благовещенске (Башкортостан). Программа "Начни свое дело" помогает индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и НКО создавать и развивать бизнес, который направлен на решение острых социальных проблем и создает новые рабочие места.

За семь лет в трех моногородах поддержано 248 проектов, создано более 440 рабочих мест в социальном бизнесе. В нем себя находят женщины, молодежь, не задействованная на предприятиях, люди с инвалидностью. Новыми направлениями программы в 2022 году стали внутренний туризм, креативные индустрии и сельское хозяйство.

"Начни свое дело» ежегодно трансформируется. Так, в 2021 году была проведена оценка социально-экономического эффекта методом SROI, и по ее итогам увеличен бюджет программы, добавлены две новые номинации: "Первый старт" для новых участников и "Эффективность и развитие" для победителей программы, которые нацелены на рост и масштабирование своего бизнеса.

"Для ОМК важна благоприятная экономическая ситуация в регионах, социальная стабильность, безопасная работа, комфортная жизнь сотрудников и их близких. Программа "Начни свое дело" создает рабочие места, новые услуги, сервисы, которых ранее не было в моногородах. Социальные предприниматели наполняют налогами бюджет своих городов. ОМК уже становилась победителем премии в 2020 году. И повторное признание свидетельствует о качестве программы", – отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова

О программе "Начни свое дело"

Объединенная металлургическая компания занимается развитием социального предпринимательства с 2016 года. Впервые программа "Начни свое дело" была реализована в Чусовом (Пермский край). В 2017 году проект пришел в Республику Башкортостан, в 2018 году – в Выксу (Нижегородская область).

Программа ОМК содействует решению социальных проблем, повышая уровень социальной и деловой активности в регионах присутствия, способствует смягчению социальной напряженности в моногородах и поселках, где работают предприятия. Это не только обеспечивает устойчивую работу компании, но и позволяет планировать ее развитие в долгосрочной перспективе.

Бюджет программы за 7 лет составил 56 млн рублей, из них 32,2 млн рублей – сумма грантового пула. Многие проекты победителей программы также смогли привлечь дополнительное финансирование, общая сумм доп. финансирования - более 65 млн рублей.

В 2021 году компания провела оценку программы методом SROI (социального возврата на инвестиции). В целом по программе показатель составил 4,0:1. Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль приходится четыре рубля социальных ценностей. Всего за время реализации программы достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей.