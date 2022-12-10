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Бизнес

Группа ВТБ: россияне сократили траты на подготовку к Новому году

26 декабря 2022 15:58  [58] Бизнес

Траты россиян на подготовку к Новому году в декабре снизились на 17% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,8 млрд рублей. Наиболее значительно – на треть – уменьшились расходы на покупку елок и елочных игрушек. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в группу ВТБ).

За две декады декабря россияне потратили на покупку елок и новогоднего декора порядка 675 млн рублей. В первом случае они потратили 133 млн рублей – на 31% меньше, чем год назад. На 36% – до 290 млн рублей – сократились расходы на елочные игрушки. Менее значительно – на 21%, тоже до 290 млн рублей – уменьшились траты на гирлянды, а на покупку свечей к празднику россияне направили в 3,2 раза больше средств, чем год назад.

На приобретение традиционных атрибутов новогоднего стола – игристого вина, мандаринов и красной икры – россияне с 1 по 20 декабря потратили 820 млн рублей.  В том числе 225 млн рублей они направили на покупку шампанского – это на 20% меньше, чем за этот же период год назад. Еще 590 млн рублей ушло на покупку мандаринов, что на 7% превышает уровень прошлого года. А вот расходы на покупку икры снизились почти вдвое – до 3,8 млн рублей.

"Традиционно россияне начинают активную подготовку к Новому году в середине декабря. Во вторую декаду месяца траты на украшение дома к празднику и подготовку новогоднего стола увеличились к первой на 17%. В том числе объем покупок шампанского вырос к предыдущему периоду на треть, мандаринов – на 17%, елок – на 22%. При этом к прошлому году объем покупок и траты в большинстве категорий снизились. У россиян есть еще неделя для предновогодних покупок, а живые ели традиционно покупают в последней декаде декабря, поэтому рассчитываем на рост потребительской активности на финише этого года", – комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

Как показал опрос ВТБ, значительная часть опрошенных в этом году стала рациональнее относиться к своим расходам. В первую очередь это касается трат на развлечения (66% от тех, кто начал экономить), кафе и рестораны (59%), а также на путешествия (57%) и предметы роскоши (56%). У каждого пятого (21%) расходы выросли, а 17% даже увеличили свою сберегательную активность (в том числе 26% - в группе 18-24 года)

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Теги:
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