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Бизнес

ВТБ провел бизнес-встречи для 1,6 тысяч состоятельных инвесторов

26 декабря 2022 17:04  [76] Бизнес

В этом году в рамках проекта "Бизнес Навигатор" для клиентов ВТБ Private Banking и "Привилегия" была проведена серия деловых мероприятий в крупнейших городах России. Дискуссии посетили свыше 1,6 тысяч состоятельных клиентов банка. Встречи были организованы с целью экспертного диалога с инвесторами в условиях турбулентности на финансовых рынках

Проект "Бизнес Навигатор" для клиентов состоятельного сегмента ВТБ запустил в мае 2022 года. В рамках него были организованы более 40 деловых мероприятий во всех крупных регионах присутствия банка от Владивостока до Калининграда. Клиенты могли получить обзор макроэкономической ситуации, предложения по текущим инвестиционным решениям, включая альтернативные инвестиции и стратегии доверительного управления. Мероприятия сопровождались личными встречами с ведущими экспертам ВТБ и руководителями продуктовых направлений состоятельного сегмента банка.

Актуальность темы сохранения и приумножения капитала в условиях геополитической нестабильности обеспечила высокий интерес со стороны инвесторов. Наибольший отклик встречи получили в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

"На фоне пандемии мы были лишены возможности проводить личные встречи с нашими клиентами, но в этом году возобновили формат регулярного общения в связи с событиями на финансовом рынке. В условиях структурной трансформации экономики важно поддерживать прямой доверительный диалог инвесторов с ведущими экспертами и ключевыми партнерами ВТБ и уделять каждому вопросу столько времени, сколько необходимо. В итоге за год мы успели донести комплексную экспертизу более чем 1 600 участникам, что способствовало сохранению капитала и формированию актуальных финансовых стратегий", – прокомментировала Ольга Дригола-Матюшина, начальник отдела партнерских программ и продвижения Private Banking и Привилегии ВТБ.

ВТБ традиционно усиливает коммуникацию с состоятельными клиентами в период высокой волатильности на финансовых рынках. Во время пандемии банк организовал для частных инвесторов серию бизнес-диалогов в формате закрытых онлайн-конференций под брендом VTB Private Banking Club. В ходе мероприятий разбирались актуальные инвестиционные стратегии в условиях падения цен на нефть, перестройки производственных цепочек и ралли на фондовых рынках. Конференции прошли с участием руководителей и топовых стратегов банка, а также ведущих экспертов российского рынка.

 

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Теги:
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