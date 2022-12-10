ЛДПР предложила 31 декабря сделать выходным днем Общество

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил 31 декабря сделать выходным днем, перенеся его на 8 января.

Как отметил парламентарий, в противном случае через два года 31 декабря выпадет на понедельник, и тогда нас будет ждать "календарная вакханалия". Ярослав Нилов призвал зафиксировать же 31 декабря официально выходным днем, а рабочим объявить 8 января, добавив при этом, что законопроект уже внесен в Государственную Думу РФ.

"Россияне 31 декабря должны быть дома и готовится к встрече Нового года. Стоит отметить, что 31 декабря и так для многих не является полноценным рабочим днем и было бы логично вообще объявить его выходным", - отметил Ярослав Нилов.

По словам координатора НРО ЛДПР, председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова, годами в социальных сетях россияне выражают пожелание, чтобы 31 декабря было выходным днем. "Это бы не только облегчило подготовку к Новому году, но и создало бы положительный эмоциональный фон", - подчеркнул он, отметив, что "этот день хочется подвести и тоги, провести его без суеты и сделать праздник для родных незабываемым".

"На самом деле практика показывает, что эффективность рабочего процесса в последний день года очень низкая, все думают о предстоящей встрече Нового года, а не о работе. Поэтому сделать 31 декабря выходным, перенеся его на 8 января совершенно правильная инициатива", - сказал в заключение Владислав Атмахов.

Напомним, что в 2014 году Александр Курдюмов будучи депутатом Государственной Думы РФ от ЛДПР уже выходил с законодательной инициативой сделать 31 декабря выходным днем.