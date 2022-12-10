Четыре нижегородских торговых центра получили письма о минировании Происшествия

Четыре торговых центра в Нижнем Новгороде накануне получили письма о минировании. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, 25 декабря неизвестный распространил электронное письмо о минировании торговых центров "Ганза", Seven, "Жар-птица" и "Индиго Life". Его получили как торговые центры, так и несколько нижегородских СМИ.

В своём послании злоумышленник требовал для обезвреживания взрывного устройство перевести 200 000 рублей на номер телефона.

В региональном ГУ МВД прокомментировали, что в казанных ТЦ сотрудниками полиции не выявлено опасных предметов.

"По факту поступившего сообщения СУ УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание, которое предусмотрено за совершение этого преступления — лишение свободы до пяти лет", — цитирует отметить Главка информационное агентство.

Напомним, в декабре прошлого года в ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о минировании всех станций нижегородского метрополитена.