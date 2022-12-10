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Бизнес

Крупные корпоративные клиенты банка "Открытие" смогут подключать услугу двухстороннего акцепта дистанционно

26 декабря 2022 15:46  [63] Бизнес

Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн" – специально разработанной площадке для подбора банковских сервисов в формате "одного окна".

Чтобы подключить услугу, клиенту банка необходимо заполнить заявку и прикрепить документы – это займет несколько минут, после чего банк проверит данные и предоставит доступ к продукту.

Двухсторонний акцепт и мониторинг позволит настроить процесс исполнения платежей по заданным параметрам. Благодаря этому компания усилит контроль за финансами и снизит риск несанкционированного расхода средств. Платежи будут отправляться на дополнительное одобрение, если они не соответствуют заранее установленным критериям: сумма, реквизиты, назначение платежа и т. д.

"Заключение соглашения о двухстороннем акцепте и мониторинге в интернет-банке сэкономит время крупных клиентов при получении финансовых услуг, направленных на усиление финансовой безопасности. В наших планах до конца года – реализовать подключение трехстороннего акцепта, когда одна компания сможет контролировать платежи другой в рамках группы или специфической сделки", – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".

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Теги:
Банки Открытие
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