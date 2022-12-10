Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России Экономика

Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России, заявил депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Владимир Кошелев.

По его словам, в стране необходимо создать все условия для деятельности в сфере промышленности талантливых людей. "Необходимо создать комфортные условия в первую очередь тем, кто может создавать собственные производства и выпускать качественные отечественные товары. Такие предприятия необходимо избавить от любых проверок", - отметил парламентарий.

Он также отметил, что к предпринимателям "нескончаемой чередой" идут проверяющие, которые относятся к ним "как к жуликам". "Сколько предприятий было разрешено с таким подходом, государство лишилось налогов, люди – рабочих мест. Поэтому надо ввести моратория на пять лет на все проверки для предприятий реального сектора экономики", - отметил парламентарий в заключение.