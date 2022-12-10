Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
26 декабря 2022 15:41  [366] Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России
26 декабря 2022 15:26  [85] Субсидии на сумму около 22 млн рублей для лизинговых платежей получили нижегородские промышленные предприятия
26 декабря 2022 14:22  [187] Общий объем инвестиций по шести приоритетным проектам в Нижегородской области в 2022 году составил более 40 млрд рублей
26 декабря 2022 13:45  [112] В группе компаний "ТНС энерго" подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди дочерних обществ
26 декабря 2022 12:26  [127] Образовательно-производственный центр для будущих металлургов открылся в Выксе при поддержке ОМК
22 декабря 2022 13:06  [325] Нового руководителя представили коллективу АО "Нижегородский водоканал"
22 декабря 2022 11:56  [323] Пятьдесят нижегородских компаний получили субсидию на покупку импортозамещающего оборудования
22 декабря 2022 11:06  [291] На двух станциях Нижегородского филиала "Т Плюс" модернизировали системы обмена информацией с Системным оператором
21 декабря 2022 18:56  [436] Юрий Шалабаев сообщил о назначении Ильи Халтурина директором "Нижегородского водоканала"
21 декабря 2022 18:30  [361] Михаил Пахомов: "Будущая инфраструктура ИНТЦ "Квантовая долина" поможет оптимизировать наш бизнес"
Экономика

Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России

26 декабря 2022 15:41  [366] Экономика

Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России, заявил депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Владимир Кошелев.

По его словам, в стране необходимо создать все условия для деятельности в сфере промышленности талантливых людей. "Необходимо создать комфортные условия в первую очередь тем, кто может создавать собственные производства и выпускать качественные отечественные товары. Такие предприятия необходимо избавить от любых проверок", - отметил парламентарий.

Он также отметил, что к предпринимателям "нескончаемой чередой" идут проверяющие, которые относятся к ним "как к жуликам". "Сколько предприятий было разрешено с таким подходом, государство лишилось налогов, люди – рабочих мест. Поэтому надо ввести моратория на пять лет на все проверки для предприятий реального сектора экономики", - отметил парламентарий в заключение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Государственная Дума ЛДПР проверки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph