"Дед Мороз - спасатель" поздравил с Новым годом пациентов областной детской больницы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках традиционной предновогодней акции пожарные Нижегородского гарнизона и спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС навестили пациентов Нижегородской областной детской больницы.

"Дед Мороз - спасатель" пожелал всем ребятам выздоровления, поздравил с наступающим праздником, а также вручил сладкие подарки. Всего в акции, которая прошла третий год подряд, приняли участие 25 сотрудников нижегородского МЧС.

"Праздник в буквальном смысле стучится к детям в окна, заходит в каждую палату. Отдельное представление для маленьких пациентов было организовано и у елки в холле больницы", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он поблагодарил коллег из МЧС за прекрасную организацию мероприятия и хорошее настроение, которое они подарили детям.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что главный подарок, который сегодня получают маленькие пациенты и их родители, - это масштабное обновление детской областной больницы. Медучреждение совершенствуется не только внешне, также ведется активная работа по внедрению в больнице инструментов цифровизации.

"Нам нужно обращать внимание на тех, кому сейчас тяжело. К сожалению, многие детки будут и в новогодние праздники находиться в больнице, потому что их лечение непрерывное. Важны не столько сами подарки, сколько пожелания и теплое отношение и к пациентам, и к медикам. От того, насколько мы позитивны и созидательны, зависит очень многое, в том числе наше здоровье", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка посетили Нижний Новгород на новейшем самолете МС-21.