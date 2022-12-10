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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" построил в Кстове спортивную площадку для подростков

26 декабря 2022 16:24  [36] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" установил в Кстове спортивную площадку для подростков в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс". В состоявшейся 25 декабря церемонии ее открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, директор филиала Александр Фролов, глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Спорплощадка расположилась рядом с центром наставничества для подростков "Хулиганодом" на улице Мира. На ней установлены тренажеры, турники, брусья, теннисный стол и другое оборудование для занятий спортом на воздухе. Тренировочный комплекс построен на благотворительные средства ПАО "Т Плюс" по грантовой заявке благотворительного фонда "Жизнь без границ".

В честь открытия спортплощадки для детей и подростков была организована праздничная программа, включавшая показательные выступления, мастер-классы и тренировки по разным видам спорта, соревнования по подтягиванию на турнике, отжиманию на брусьях, перетягиванию каната, чаепитие в центре наставничества.

"Компания "Т Плюс" последовательно реализует социальные проекты на территории области. Это хороший пример ответственного отношения частного бизнеса к развитию социальной сферы", – отметил на церемонии открытия Андрей Гнеушев.

"Новая спортплощадка – отличный подарок энергетиков городу. Наши подростки смогут с пользой проводить здесь свое время, физически развиваться и приобщаться к здоровому образу жизни", – сказал Иван Уланов. 

"Возведение новых объектов для детей и подростков в Кстове и округе мы финансируем ежегодно. Энергетика – социально ответственный бизнес, и мы стремимся создавать в городах, где работают наши станции и тепловые сети, максимально комфортные условия", – подчеркнул Александр Фролов.

Ранее, начиная с 2018 года, в рамках проекта "Территория детства с Т Плюс" в Кстовском муниципальном округе было смонтировано шесть детских площадок и два комплекса воркаутов. Еще четыре детские площадки и спортплощадка для людей с ограниченными возможностями установлены в Дзержинске.

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Теги:
Кстово Т Плюс
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