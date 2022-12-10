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Общество

Минтруд РФ напомнил про новогодние выходные в 2023 году

26 декабря 2022 16:32  [1] Общество

Специалисты Минтруда РФ напомнили россиянам о том, как будут распределяться новогодние выходные. Сообщение ведомства приводит телеканал "360".

В частности, новогодние каникулы в 2023 году продлятся с 1 по 8 января.

Кроме того, напомнили в министерстве, 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день.

В связи с этим россияне, работающие по стандартному графику 5/2, будут отдыхать девять дней подряд.

Также Минтруд упомянул о переносах праздничных дней, выпадающих на выходные. Так, выходной 1 января, выпадающий на воскресенье, будет перенесён на пятницу, 24 февраля. И тогда россиян ждут четыре нерабочих дня - с 23 по 26 число включительно (с четверга по воскресенье).

Выходной 8 января, который также выпадает на воскресенье, перенесут на майские праздники - а именно на понедельник, 8 мая.

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Теги:
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