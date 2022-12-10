ЛДПР вручила сертификат руководству ФОКа "Спартак" в Урене на оснащение материально-технической базы Общество

ЛДПР вручила сертификат руководству ФОКа "Спартак" города Урень Нижегородской области на оснащение материально-технической базы.

Как сообщили в пресс-службе НРО партии, сертификат номиналом 100 тысяч рублей бы передан руководству физкультурно-оздоровительного комплекса по случаю 13-летия ФОКа.

Средства были выделены из фонда руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова.

"Физическая культура и спорт крайне важны для здоровья. Особенно значимо это сейчас, в эпоху высоких технологий и в условиях снижения двигательной активности человека. ЛДПР это понимает, поэтому мы всегда делаем вклад в развитие этого направления", - отметил нижегородский парламентарий.

На днях ФОКу "Спарта" исполнилось 13 лет. В этот день координатор Уренского отделения ЛДПР Марина Малова посетила торжество, посвящённое дню рождения физкультурно-оздоровительного комплекса, где в праздничной обстановке вручила руководству денежный сертификат от ЛДПР, подарки от партии и торты.