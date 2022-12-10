Несколько маршрутов поменяют схему движения в Нижегородской агломерации в 2023 году Общество

Несколько маршрутов общественного транспорта в Нижегородской агломерации поменяют схему движения в 2023 году. Об этом сообщили в региональном Минтрансе по итогам заседания экспертной группы.

Эксперты обсудили первые итоги внедрения новой маршрутной сети в Нижегородской области.

Согласно информации, в 2023 году запланировано изменение ряда маршрутов.

Так, в ближайшее время будет введен маршрут А-84 "Пл. Киселева – пос. Новое Доскино". Кроме того, в планах продление маршрута А-47 до ЖК "Академический". До 1 февраля 2023 года планируется запуск маршрута А-30 до микрорайона "Бурнаковский" с увеличением количества подвижного состава до 10 автобусов среднего класса.

В следующем году подвижной состав Нижегородской агломерации продолжат подключать к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (Арзамас, Городец, Кстово, Богородск).

Члены экспертной группы в числе положительных составляющих новой маршрутной сети отметили введение льгот на всех без исключения маршрутах, что позволило увеличить количество поездок льготников на автобусах на 21,5%, внедрить пересадочное меню, оснастить подвижной состав голосовым оборудованием, бортовыми блоками для отображения в навигационной информационной системе, в том числе на "умных остановках".

Директор "Центра развития транспортных систем" Артем Бафанов подчеркнул, что речь идет именно о точечных изменениях в маршрутной сети после "обратной связи" с нижегородцами, а не о масштабной транспортной реформе.

Как сообщалось ранее, два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию.