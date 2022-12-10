Глеб Никитин: "Сегодня от всех нас требуется консолидация и мобилизация во имя будущего" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря в прямом эфире подводит итоги 2022 года.

Выступление организовано в новом павильоне Нижегородской ярмарки. Глава региона озвучивает результаты работы регионального правительства за 2022 год, а также подводит итоги работы в целом за последние 5 лет.

"Пять лет назад в стенах Нижегородской ярмарки мы впервые подробно представили широкой общественности Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области. Многое с тех пор изменилось. Изменилась область, изменились люди, изменились стены вокруг нас. Только на одном примере перерождения Нижегородской ярмарки можно описать тот сложный и кропотливый путь, который мы вместе с вами прошли, те сложные и порой нереализуемые задачи, которые мы перед собой ставили", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что приоритетом работы правительства Нижегородской области остается поддержка тех сфер, что обеспечивают реализацию личностного человеческого потенциала, экономическое развитие, которое гарантирует высокий уровень жизни и пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания. При этом появляются всё новые вызовы.

"Все мы должны четко понимать, что сегодняшние вызовы и угрозы, без преувеличения, носят экзистенциальный, цивилизационный характер. Как никогда сегодня от всех нас требуется консолидация и мобилизация во имя будущего. В этом вопросе никто не может быть в стороне: ни регион, ни губернатор, ни конкретный гражданин", - добавил глава региона.

Глеб Никитин указал на недопустимость запретов и ограничений, связанных с русской культурой. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию, у нижегородских культурных проектов много поклонников.

"В этом контексте приведу всего лишь два коротких примера, близких нам с вами. В октябре текущего года на сцене Берлинской филармонии девять раз вызывали на бис оркестр нашего нижегородского театра оперы и балета. А в декабре триумф, бурные овации и восторженные отзывы критиков вызвала премьера в Цюрихском оперном театре. Главным дирижером-постановщиком стал Дмитрий Синьковский – главный дирижёр Нижегородского театра оперы и балета. Огромное спасибо и низкий поклон нашим деятелям культуры за то, что даже в самой сложной ситуации вы славите и возвышаете Нижегородскую область и всю Россию", - заявил Глеб Никитин.

В качестве примера этапа созидательного развития Глеб Никитин привел 800-летие Нижнего Новгорода, отметив, что знаковым стал девиз: "Нижний Новгород – 100% настоящая Россия", и движение вперед будет продолжаться.

"Здесь я говорю и про внутреннее состояние и настроение общества, и про весьма конкретные прикладные задачи: это сбалансированная градостроительная политика, делающая наши города современными, динамичными и комфортными для жизни. Это новая культурная политика, которая дает возможность зарождаться и развиваться самым разным идеям, политика, которая вкладывается в сохранение наследия. Это социальная политика, когда каждый человек важен не на словах, а на деле. Это построение региона для самореализации всех и каждого, земли свободного творчества – земли открытого пространства, где люди взаимно обогащаются мечтами и идеями, где они пробуют, и у них получается!" - сказал Глеб Никитин.

Прямая трансляция выступления идёт в эфире телеканалов "ННТВ", "Нижний Новгород 24", "Волга" и "Волга 24", на сайте ИА "Время Н" и на странице губернатора Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте".