Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2022 18:08  [6] Более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот
26 декабря 2022 17:59  [30] Глеб Никитин: "Для поддержки многодетных семей мы работаем над важной составляющей - жилищными условиями"
26 декабря 2022 17:49  [30] Около тысячи детей со всего ПФО посетили Новогоднюю ёлку полпреда в Нижегородской филармонии
26 декабря 2022 17:35  [63] Ответственность за утечку персональных данных предлагают ужесточить вплоть до уголовного наказания
26 декабря 2022 16:57  [489] Несколько маршрутов поменяют схему движения в Нижегородской агломерации в 2023 году
26 декабря 2022 16:32  [99] Минтруд РФ напомнил про новогодние выходные в 2023 году
26 декабря 2022 16:24  [88] Нижегородский филиал "Т Плюс" построил в Кстове спортивную площадку для подростков
26 декабря 2022 16:08  [122] "Дед Мороз - спасатель" поздравил с Новым годом пациентов областной детской больницы
26 декабря 2022 15:08  [153] Застройщик представил новый проект высотки у метромоста в Нижнем Новгороде
26 декабря 2022 13:30  [230] Нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью
Общество

Глеб Никитин: "Для поддержки многодетных семей мы работаем над важной составляющей - жилищными условиями"

26 декабря 2022 17:59  [30] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря в прямом эфире подводит итоги 2022 года.

Выступление организовано в новом павильоне Нижегородской ярмарки. Глава региона озвучивает результаты работы регионального правительства за 2022 год, а также подводит итоги работы в целом за последние 5 лет.

В своём выступлении он рассказал, что нижегородские многодетные семьи получили 2,9 тысячи земельных участков и более 800 жилищных сертификатов с 2018 года.

Глеб Никитин подчеркнул, что для поддержки таких семей правительство области работает над важной составляющей - жилищными условиями.

"Долгое время в регионе действовал только механизм выделения земельных участков для многодетных. "Обратная связь" с жителями показала, что данная мера поддержки востребована, но требует расширения. В качестве альтернативы мы предлагаем многодетным семьям жилищный сертификат - теперь у них есть возможность выбирать подходящий вариант самим", - отметил Глеб Никитин.

С ноября 2022 года в Нижегородской области запущена региональная программа льготной ипотеки, которой могут воспользоваться и многодетные семьи. Теперь им предоставляется выбор между земельным участком, жилищным сертификатом или возмещением части процентной ставки по жилищным кредитам за счет областных средств. Какой мерой поддержки воспользоваться, семья решает самостоятельно. Важно, что льготные условия действуют как при приобретении жилья в многоквартирных домах, так и при индивидуальном жилищном строительстве.

Напомним, что с 2018 года принят целый ряд нормативно-правовых актов, упрощающих получение участков многодетными семьями. Так, в 2018 году было принято решение предоставлять таким семьям участки непосредственно в собственность, без заключения договора аренды. С 2020 года многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для ИЖС в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат на улучшение жилищных условий.

Кроме того, в 2022 году правительство Нижегородской области сформировало более 1 800 участков под ИЖС для многодетных семей в черте города Бора. Сейчас на этой территории ведется строительство инженерной и дорожной инфраструктуры.

Прямая трансляция выступления идёт в эфире телеканалов "ННТВ", "Нижний Новгород 24", "Волга" и "Волга 24", на сайте ИА "Время Н" и на странице губернатора Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph