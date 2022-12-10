Глеб Никитин: "Для поддержки многодетных семей мы работаем над важной составляющей - жилищными условиями" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря в прямом эфире подводит итоги 2022 года.

Выступление организовано в новом павильоне Нижегородской ярмарки. Глава региона озвучивает результаты работы регионального правительства за 2022 год, а также подводит итоги работы в целом за последние 5 лет.

В своём выступлении он рассказал, что нижегородские многодетные семьи получили 2,9 тысячи земельных участков и более 800 жилищных сертификатов с 2018 года.

Глеб Никитин подчеркнул, что для поддержки таких семей правительство области работает над важной составляющей - жилищными условиями.

"Долгое время в регионе действовал только механизм выделения земельных участков для многодетных. "Обратная связь" с жителями показала, что данная мера поддержки востребована, но требует расширения. В качестве альтернативы мы предлагаем многодетным семьям жилищный сертификат - теперь у них есть возможность выбирать подходящий вариант самим", - отметил Глеб Никитин.

С ноября 2022 года в Нижегородской области запущена региональная программа льготной ипотеки, которой могут воспользоваться и многодетные семьи. Теперь им предоставляется выбор между земельным участком, жилищным сертификатом или возмещением части процентной ставки по жилищным кредитам за счет областных средств. Какой мерой поддержки воспользоваться, семья решает самостоятельно. Важно, что льготные условия действуют как при приобретении жилья в многоквартирных домах, так и при индивидуальном жилищном строительстве.

Напомним, что с 2018 года принят целый ряд нормативно-правовых актов, упрощающих получение участков многодетными семьями. Так, в 2018 году было принято решение предоставлять таким семьям участки непосредственно в собственность, без заключения договора аренды. С 2020 года многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для ИЖС в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат на улучшение жилищных условий.

Кроме того, в 2022 году правительство Нижегородской области сформировало более 1 800 участков под ИЖС для многодетных семей в черте города Бора. Сейчас на этой территории ведется строительство инженерной и дорожной инфраструктуры.

Прямая трансляция выступления идёт в эфире телеканалов "ННТВ", "Нижний Новгород 24", "Волга" и "Волга 24", на сайте ИА "Время Н" и на странице губернатора Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте".