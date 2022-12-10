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Общество

Более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот

26 декабря 2022 18:08  [89] Общество

Нижегородские дети-сироты смогут получать сертификаты на приобретение жилья с учётом собственных пожеланий. На эти цели будет направлено свыше 1,4 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодного отчёта на Нижегородской ярмарке 26 декабря.

"В настоящее время в очереди на получение жилья находятся тысячи детей-сирот. Мы должны придерживаться понятного и справедливого принципа – не дать жилье "для галочки" и компенсации, а помочь почувствовать уверенность и ощутить веру в лучшее будущее – вот наша с вами задача и ответственность", – сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что для решения этой проблемы муниципалитеты получили право покупать квартиры по актуальной стоимости. Кроме того, сами дети-сироты смогут выбирать район проживания. В правительстве уверены, что это позволит существенно сократить число предоставленных, но невостребованных квартир.

"Получение сертификатов станет дополнительной мерой. Мы ставим для себя цель закрыть вопрос очередности и не допустить переход такого наследия будущим поколениям, несмотря ни на какие внешние вызовы", – подчеркнул губернатор.

Напомним, прямая трансляция выступления идёт в эфире телеканалов "ННТВ", "Нижний Новгород 24", "Волга" и "Волга 24", на сайте ИА "Время Н" и на странице губернатора Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте".

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Теги:
Жилье Сироты
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