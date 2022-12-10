Нижегородская область сохраняет лидерство по количеству заключенных соцконтрактов Общество

Нижегородская область сохраняет первое место по России по объёмам предоставления всех видов социальных контрактов. Внедрение федеральной практики стало действенной мерой поддержки для 130 тысяч нижегородцев.

В ходе ежегодного отчета 26 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за два года благодаря соцконтрактам удалось улучшить материальное положение значительной части нижегородских семей. Эти меры позволили сократить уровень бедности в регионе.

В Минсоцполитики Нижегородской области уточнили, что к настоящему моменту с семьями заключено уже свыше 47 тысяч социальных контрактов. Благодари им нижегородцы получили финансовую поддержку в объёме 5,6 млрд рублей.

В регионе наиболее востребованы социальные контракты, предусматривающие выделение средств на осуществление предпринимательской деятельности. Другими направлениями для заключения социального контракта являются поиск работы и трудоустройство, а также наличие трудной жизненной ситуации.

Напомним, Нижегородская область в числе 21 пилотного региона с января 2020 года вошла в проект по применению инновационного инструмента - социального контракта. Эта мера социальной поддержки для семей и одиноко проживающих граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности. Гражданин может заключить социальный контракт по следующим направлениям: поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости, наличие трудных жизненных ситуаций.

В министерстве социальной политики напомнили, что социальный контракт – это не пособие и не выплата, а возможность, которую даёт государство семье самостоятельно выйти из бедности.