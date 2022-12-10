Глеб Никитин: "Регсовет начал масштабную работу по актуализации Стратегии развития Нижегородской области" Политика

Дом народного единства открылся в Нижнем Новгороде для еще более качественной коммуникации на всех уровнях. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря в ходе ежегодного отчета на Нижегородской ярмарке.

"Дом народного единства - это точка сборки общественных организаций и движений, национальных и религиозных объединений, партий, журналистов, экспертных сообществ, волонтёров и инициативных жителей. Но, кроме того, это площадка для эффективной коммуникации с муниципалитетами", – сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что в конце декабря в Доме народного единства прошла первая сессия регионального совета по аналогии с Госсоветом.

"Итоги превзошли все мои ожидания - выработанные решения, действительно, актуальны сегодня, но главное - фактически это не навязанные правительством решения, а грамотно представленная инициатива "снизу". И мы смело можем заявить, что эта стратегическая сессия - пролог к масштабной работе по актуализации Стратегии развития Нижегородской области! В следующем году мы должны еще раз подвести итоги ее реализации и подготовить документ в новой редакции, с учетом изменившихся условий. Прошу всех активно подключиться к этой работе", – подчеркнул губернатор.