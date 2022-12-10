Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
26 декабря 2022 19:10  [69] Глеб Никитин: "Регсовет начал масштабную работу по актуализации Стратегии развития Нижегородской области"
26 декабря 2022 17:18  [109] Глеб Никитин: "Сегодня от всех нас требуется консолидация и мобилизация во имя будущего"
26 декабря 2022 14:57  [208] Более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году
26 декабря 2022 11:20  [167] Руслан Станчев: "Темпы развития Нижнего Новгорода нарастают, и работы предстоит много"
26 декабря 2022 10:42  [173] Алексей Кожухов: "Людей прежде всего волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства"
25 декабря 2022 11:34  [530] Алексей Леонков: "Опыт, полученный во время СВО, позволит провести реформы в армии"
23 декабря 2022 19:11  [1145] Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
23 декабря 2022 17:13  [539] Итоги года от ФоРГО: поддержка государства и армии, успешная антисанкционная работа Правительства РФ и ЦБ
22 декабря 2022 18:00  [489] Артём Кавинов: "За сухими цифрами статистики - решение конкретных вопросов и инициатив жителей"
22 декабря 2022 15:10  [348] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет итоги 2022 года 26 декабря
Политика

Глеб Никитин: "Регсовет начал масштабную работу по актуализации Стратегии развития Нижегородской области"

26 декабря 2022 19:10  [69] Политика

Дом народного единства открылся в Нижнем Новгороде для еще более качественной коммуникации на всех уровнях. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря в ходе ежегодного отчета на Нижегородской ярмарке.

"Дом народного единства - это точка сборки общественных организаций и движений, национальных и религиозных объединений, партий, журналистов, экспертных сообществ, волонтёров и инициативных жителей. Но, кроме того, это площадка для эффективной коммуникации с муниципалитетами", – сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что в конце декабря в Доме народного единства прошла первая сессия регионального совета по аналогии с Госсоветом.

"Итоги превзошли все мои ожидания - выработанные решения, действительно, актуальны сегодня, но главное - фактически это не навязанные правительством решения, а грамотно представленная инициатива "снизу". И мы смело можем заявить, что эта стратегическая сессия - пролог к масштабной работе по актуализации Стратегии развития Нижегородской области! В следующем году мы должны еще раз подвести итоги ее реализации и подготовить документ в новой редакции, с учетом изменившихся условий. Прошу всех активно подключиться к этой работе", – подчеркнул губернатор.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph