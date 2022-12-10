Глеб Никитин рассказал о развитии инновационной инфраструктуры в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках своего выступления с подведением промежуточных итогов работы правительства за пять лет, рассказал о развитии инновационной инфраструктуры региона.

"Мы сделали ставку на научно-технологическое развитие в соответствии с накопленным потенциалом и достижениями региона. И, кажется, сделали это крайне своевременно. Сегодня как никогда конкурентоспособность и независимость экономики нашей страны во многом зависит от адаптации под новые условия отечественного сектора ИТ и инноваций. И у нас есть все предпосылки не только достойно ответить на новые вызовы, но и стать одним из ключевых федеральных центров в сфере инноваций и высоких технологий", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в регионе был создан один из ведущих научно-образовательных центров страны.

"Результатом инфраструктурной победы стало получение статуса инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", и буквально на днях мы приняли 10 первых резидентов с инвестициями более одного миллиарда рублей. Наш статус подтверждает и проведение теперь уже на постоянной основе одного из самых масштабных в стране мероприятий в сфере высоких технологий - конференции ЦИПР. Еще одна уникальная история, создавать которую мы начали еще исключительно своими силами, и в результате получили значительную федеральную поддержку - межвузовский ИТ-кампус мирового уровня. Здесь на одной площадке будут сосредоточены образовательные технологии лучших современных университетов и дополнены всеми востребованными формами допобразования. Здесь же разместятся совместные кафедры с ведущими компаниями в сфере высоких технологий, а также новейшие лаборатории для изобретений и самых смелых идей наших молодых умов", - рассказал глава региона.

Он отметил, что ИТ-кампус является частью вертикально интегрированного "холдинга технологического прорыва", в контур которого уже входят Нижегородский НОЦ, ИНТЦ "Квантовая долина", а также формируемый ИТ-квартал с современными офисными пространствами для работодателей в сфере высоких технологий.

"Этот мощный комплекс, наряду с беспрецедентными льготными условиями для ИТ-компаний, внедренными в регионе, обеспечит нам среду формирования передовых технологических компаний, сделав Нижегородскую область кузницей интеллектуального капитала. Работы по инфраструктурному воплощению ИТ-кампуса уже идут полным ходом. Нам очень важно показать подрастающему поколению ИТ профессионалов, что они могут достичь любых целей с тем образованием и возможностями, которые открываются для них в регионе. Для этого мы уже запустили «Неймарк.Лекторий» - серию встреч с нашими земляками, которые достигли высот в сфере ИТ, учредили специальную стипендию имени Неймарка, запустили летнюю ИТ-академию и буквально на днях стартует уникальный полностью бесплатный двухмесячный интенсив по машинному обучению и компьютерному зрению", - поделился Глеб Никитин.

Также губернатор напомнил, что в 2022 году сразу три нижегородских передовых вуза: ННГУ, НГТУ и ПИМУ - стали победителями конкурсного отбора программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", получив поддержку в совокупном размере более 1,5 млрд рублей. Кроме того, федеральным центром одобрены две заявки на создание передовых инженерных школ.