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Туристический поток в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года

26 декабря 2022 19:28  [34] Общество

Стабильный интерес к Нижегородской области со стороны туристов и гостей наблюдается даже после завершения празднования 800-летия Нижнего Новгорода. По итогам 2022 года туристический поток в регион вырос на 14%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом на Нижегородской ярмарке.

"Нам удалось вдохнуть в город жизнь и найти отклик в сердцах жителей и гостей. Мы добились продолжающегося ощущения праздника. Многие из прошедших в юбилейный год мероприятий стали традиционными и своеобразными визитными карточками региона, но получились более разнообразными, уютными, притягательными. О масштабе и высоком уровне новой культурно-событийной программы ярко свидетельствуют многочисленные награды, которые уже получил и продолжает получать регион", – сказал губернатор.

Глеб Никитин отметил, что регион завоевал заслуженное признание в части развития креативных индустрий, событийной программы и собственно туризма. Он подчеркнул, что пространство Пакгаузов стало жемчужиной юбилея Нижнего Новгорода, недавно оно было признано лучшим креативным пространством России.

"Раньше в это сложно было бы поверить, но сегодня железнодорожные поездки по направлению Москва – Нижний Новгород стали вторыми по популярности в России, упустив первенство только перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом", – добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Туризм
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