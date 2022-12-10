Рекордное количество нового жилья введено в Нижегородской области за предыдущие годы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области второй год подряд вводят рекордное количество нового жилья. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета на Нижегородской ярмарке 26 декабря.

"За пять лет ввели более 7,5 млн квадратных метров комфортного жилья. В прошлом году превысили исторический максимум по годовому показателю ввода жилья. В этом году мы закрепляем успех и опять бьем рекорд. Теперь, в среднем, на семью с одним ребенком приходится на одну комнату больше, чем пятью годами ранее. Это важный порог для развития наших будущих демографических процессов", - сказал Глеб Никитин.

Так, по информации регионального Минстроя, по итогам 2022 года в Нижегородской области будет введено в эксплуатацию 1,600 млн кв.м жилья.

"Мы прикладываем все усилия для наращивания темпов строительства, чтобы сделать комфортное жилье максимально доступным. Кардинальным образом пересмотрели подходы к подготовке и согласованию новых проектов: сейчас любой проект рассматривается в комплексе через обеспеченность инфраструктурой и экономической привлекательностью для инвестора", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил и начавший работать механизм комплексного развития территорий. Уже в следующем году планируется начать с его применением запуск крупных пилотных проектов.

Кроме того, Глеб Никитин затронул тему долгостроев и обманутых дольщиков. Согласно информации, за пять лет восстановлены права более 6 тысяч человек, купивших жильё в строящихся домах. Ещё около 1 000 граждан-участников долевого строительства ждут восстановления прав (с учётом того, что во время действия программы поддержки обманутых дольщиков в регионе появился ещё ряд проблемных домов).

"В начале нашего совместного пути тысячи семей проживали в устаревших и ветхих домах, а еще тысячи вложили свои средства в улучшение своих жилищных условий, но были обмануты или вовсе были вынужденно лишены возможности иметь свое жилье. Кардинальное изменение этой ситуации тогда для меня было приоритетной задачей. На быструю помощь извне мы сначала не надеялись, но в итоге выстроили эффективную коммуникацию с федеральным центром", - отметил Глеб Никитин.

Опережающими темпами идет решение еще одного важного вопроса – расселение ветхого и аварийного жилья.

"Уже расселено свыше 8,5 тысячи человек - а это перевыполнение плана почти на 20%. Здесь еще предстоит колоссальная работа, но и поддержка федерального центра ощутима – в прошлом году Фонд ЖКХ одобрил нашу заявку на 7 млрд рублей, которые будут направлены на переселение еще тысяч людей", - сказал Глеб Никитин.