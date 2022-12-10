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Глеб Никитин: "Спасатель обладает универсальным набором знаний и навыков"

27 декабря 2022 09:23  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем спасателя РФ.

"Ваша профессия требует к себе особого отношения. Мужество, ответственность, внимательность, а, самое главное, желание прийти на помощь – без этих качеств немыслима борьба с чрезвычайными ситуациями. Вы привыкли противостоять стихии, но в основе вашей работы – гуманистические цели. Главное для вас - жизни и здоровье людей.

Не раз видел, как работают наши спасатели. И каждый раз испытаю гордость и восхищение вашим уровнем профессионализма и самоотдачи. Вы подходите к каждой задаче творчески и нестандартно. Спасатель обладает универсальным набором знаний и навыков, но никогда не перестает учиться и развиваться, совершенствовать себя.

Вы работаете сутками напролет в самых сложных условиях. Прекрасно помню Кузьмияр летом уходящего года. Спасатели боролись с огнем бок о бок с нашими лесниками и волонтерами. Это прекрасный пример по-настоящему геройского поведения. Благодаря вам регион показал очень достойные результаты в борьбе с огнем. Удалось с достоинством ответить на сложнейший вызов.

В профессиональный праздник и в преддверии Нового года желаю, чтобы сложных вызовов в вашей жизни было как можно меньше. Пусть вы и ваши близкие будут счастливы и здоровы!", - говорится в поздравлении.

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